-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Пенсионеры из центра социального обслуживания поздравили молодых мам
Общество

Пенсионеры из центра социального обслуживания поздравили молодых мам

Софья Фирсова
11:09 сегодня
0 384
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В рамках акции «Поделимся теплом души», которая организуется в рамках проекта «Активное долголетие», нацпроекта «Демография» волонтеры подарили мамам новорожденных связанные вручную пинетки и носки, а также яркие шары.

О трогательной акции сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты Калужской области.

Пожилые люди не только вручили подарки, но и пообщались с молодыми мамами.

Лента настроения
4 оценили
25%
0%
25%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
РодомИзСССР

Не город а дебри.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Подвойского
10:11 сегодня
2 2060
КаПеПа

не удивительно, все цены рассчитаны на москву, для местных - дорого и скидок никаких нет

...
Праздники
Калуга вошла в десятку самых дорогих направлений для отдыха на Новый год
09:47 сегодня
1 1044
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Никанора Ивановича Васильева замечательного врача, выдающегося коллекционера и щедрого мецената, современники называли «калужским Третьяковым».

...
Общество
27 ноября родился писатель Станислав Куняев
09:15 сегодня
9 4804
harier

Что значит "считаете достойной"? Сейчас вам тут "насчитают".

...
Общество
В Калуге ищут работника на зарплату в 155 тысяч рублей
20:27 26.11
1 18870
ILR

"Могу выделить самые любимые у калужан– Сочи, Минеральные Воды, Ереван, Санкт-Петербург".

...
Статьи, аналитика, репортажи
Аэропорт «Калуга» откроет 6 новых направлений
19:00 26.11
1 9082
RudeBoy

Да ладно? Прямо не требуется-не требуется?

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Подвойского
18:00 26.11
2 2060
RudeBoy

Комментарий то повнимательнее перечитайте. Да и новости недружественных сми посмотрите по мотивам этих событий.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
17:54 26.11
9 12446
октябрёнок

особенно рады производители

...
Статьи, аналитика, репортажи
Монстры из вейпов, вентилятор в шаре и Вавилонская башня познания: калужанам показали «Космос до востребования»
13:18 26.11
2 1844
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

...
Происшествия
В Калуге оштрафуют авторов видео с последствиями атаки беспилотников
12:19 26.11
9 12446
shurup

На Московской кабана заметили, когда он переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

...
Происшествия
Кабан несколько дней разгуливает по улицам Калуги
10:24 26.11
4 4760
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlVPV08zVFlPd1VpWEVNdVlxSzFMRFE9PSIsInZhbHVlIjoicDBoT3Ava0tRb0NnRzFZWFIrSzhmVGxrZ3g0WVpPTVZWejJEN3lEVEZyQVR6NktnYkFQMm42MUl6SEJYYTFCODEvS0VXZm5JdWkycm05b2I3T3p4SHVuYVBxN3haYitBcUszNHBDYVRvNFVNaWM5SkRPMzRIS1RvUUN4ZTVQSG4zTFR3M2JlQkNJVjcvUGFVVHBHSHpCVm5OcU5mQ3V1cHg1and5dGRSQlVaSXJWY0Q3YmFCa0FWb1U1N3RPVFFZdVkwM1lMUjZ1M1RrbUxpWGROUE8xODcrOUM0OTE0bEIzM21QRkhDTHcxZEZEam53SVRiU0tsV1Bzb3I2Mkw3UTN5UnkraVpBZGhQWSt2NlJPU3FBZlZaalFZanBaZzc3NzlIMlN2c2w5R05rOXBmck1LZXBDbXdRWWp3eU84eVZOM3NZeHJheTB4MXRBNzNCTy80ZVgvbW1SVjZhN1VGeFJEeUF6Z28rTXA3L0w5WU1nSlBseFF5TEdYVjFRWEVzTnd1YXlDVWJ0TWFhMmRiVDJHaEIvcjd6K0FsbFY3NGFTQUV5c2lpeHFVM043cGFZcENzUGRRdFZTS0RhRmIvNmNsSnphL1JaUlllZUg2QTdWdUpOS3VTU0IzeWVwY1R6Y0ZLekNaT3VqNnp1WFl0aTl3Yll2bkw4eHdpd3ZzOFdUeGc0SkQvOW8vMzFpbDdnYTh4SHFaa1RobzhOZW54K3RUa1I5ejZtZEdMU2lPQ2x6UCtDa1k5NW1sZFF2NmprdHA2ZjNJL0dQOHhBaEpNek1vbXNYNTdRUVVCRjdXUFdHUUh1cTJPN1hGVmZaUHRKVzBzNzlmYVRGemx0RmRUMSIsIm1hYyI6IjM5YTNlN2Q0NTM5MjRlYzI2MmM4Njg5MmJlNmNjOTVlYWY5ZDlhZTAyZTIxMTI1ZjIyMDZhOTA2YjE1ZjE5ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImZpN3JnNjF4RHhNVkNndUtnMTNIZmc9PSIsInZhbHVlIjoiYnMzQkNxNjdGRFZPYmY5MnZhcXl3Z0Y5QTUwcFJEVmM0YStLdmxGblE4Sy8vM29zQ2VaMW5Md3p2VEtTYSs3d3lFeVdJODF3dmpBMXVzclBKRnU4WTlqbnJSaUpxTmNCK0R2V3BFQWQ2Sk1aTFp2RWRkTm4weEtnZ05ScWxuT215eGk1WDRObkF6ZWRLaFlMbGcvKzdoN0F6enQ0Q3JUOHB3cXJWZVpiQTFnT3Q2ejZ1TXFBMDAxbDFSaUdUWDJrTWRrYk1WbFcvTlBXSkdFVnZJZ1o3SWxBdzc2dEppSXdiVExPNnRNV2Zta3dXS29FOHVDQ3R1VFp1eW0yaldDZGtiZEpkZ3dodUQzQUNPMlpabmlPV0dNZnZmSllNTGRLbFdqMktxRlRNK0lHbkRnc1F5K0JGbkRYY2VreWQxY1JtSFJKaHFQL0hKcFk4RVVDNUJSVENBQkZsU2dyVkZMSjVKZW5vYWsxdU1mRk5hRXBCbnovN0FCRDcydE9Bb21BTDBHZ3pMK0Yxa05zL1pHVVlMU2hWODhWNWxWcDZPV1pydGQzdVlsZWVTN0RoSGJxajlaNm9mVTY2d2ZxRFA3NSIsIm1hYyI6IjIxMzFmMTVlNWZiNGE5YzkyNGIxMzcxZmJjYWQ5YWEzZTE5ODE1NjUxN2U2OTc3M2E1YTUyNjhjZWYzYWZmZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+