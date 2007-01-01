Пенсионеры из центра социального обслуживания поздравили молодых мам

В рамках акции «Поделимся теплом души», которая организуется в рамках проекта «Активное долголетие», нацпроекта «Демография» волонтеры подарили мамам новорожденных связанные вручную пинетки и носки, а также яркие шары.

О трогательной акции сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты Калужской области.

Пожилые люди не только вручили подарки, но и пообщались с молодыми мамами.