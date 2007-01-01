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Общество

Калуге вручили диплом за победу в конкурсе городов по качеству жизни

Церемония прошла 26 ноября в рамках международного форума Финансового университета.
Дмитрий Ивьев
09:39 сегодня
0 628
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Наш город представлял городской голова Дмитрий Денисов.

В этом году Калуга стала лидером по доступности жилья среди городов с населением больше 250 тысяч человек.

Ранее, напомним, столица Калужской области победила во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». За это городу досталось 50 миллионов рублей, которые в 2025 году потратят на озеленение.

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