Калуге вручили диплом за победу в конкурсе городов по качеству жизни

Церемония прошла 26 ноября в рамках международного форума Финансового университета.

Наш город представлял городской голова Дмитрий Денисов.

В этом году Калуга стала лидером по доступности жилья среди городов с населением больше 250 тысяч человек.

Ранее, напомним, столица Калужской области победила во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». За это городу досталось 50 миллионов рублей, которые в 2025 году потратят на озеленение.