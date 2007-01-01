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Общество

В Спас-Деменском районе продолжается восстановление электроснабжения

Софья Фирсова
20:04 сегодня
0 342
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В пока еще обесточенных поселках Лазинки, Теплово, Снопот и Любунь установят семь новых генераторов. В район уже доставлены пять больших и два малых генератора. Об этом рассказал глава Спас-Деменского района Владимир Бузанов.

Энергетики также работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.

Вчера электроснабжение было восстановлено в сельском поселении Буднянский.

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