В Спас-Деменском районе продолжается восстановление электроснабжения
В пока еще обесточенных поселках Лазинки, Теплово, Снопот и Любунь установят семь новых генераторов. В район уже доставлены пять больших и два малых генератора. Об этом рассказал глава Спас-Деменского района Владимир Бузанов.
Энергетики также работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.
Вчера электроснабжение было восстановлено в сельском поселении Буднянский.
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