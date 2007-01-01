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Общество

В Барятинском районе добровольцы помогали энергетикам

Софья Фирсова
19:45 сегодня
0 368
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В Барятинском районе добровольцы продолжают помогать энергетикам расчищать дороги в лесу, сообщает глава администрации Андрей Хохлов.

После циклона более 50 населенных пунктов остались без электричества. Вместе с добровольцами, в том числе сотрудниками районной администрации, активистами «Молодой гвардии» и представителями сельских поселений, работают специалисты по усилению энергетических бригад из других районов области.

Работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно.

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