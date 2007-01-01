УФАС Калужской области возбудило 34 дела о нарушениях при подключении к ресурсам

Ведомство рассмотрело 34 дела о нарушениях порядка подключения к ресурсам в этом году, при этом 14 сетевых организаций и 18 должностных лиц были привлечены к ответственности.

Чаще всего нарушения связаны с задержкой подключения (более года) и завышенной стоимостью работ. УФАС рекомендует потребителям обращаться с жалобой в случае задержки, но не позже, чем через год после установленного договором срока подключения.

Также проблемы могут возникать из-за значительной разницы в стоимости подключения при различных мощностях (например, 5 кВт и 15 кВт), поэтому потребителям советуют заранее определиться с необходимой мощностью.

Сетевые организации, в свою очередь, сталкиваются с проблемами из-за сложности получения разрешений на подключение (сервитута), отсутствия согласий на строительство или необходимости прокладки коммуникаций через охранные зоны.