Калужские предприниматели могут открыть бесплатный счет в ПСБ

ПСБ в Калужской области запустил тариф «ПСБ Старт»*, в рамках которого предприниматели могут бесплатно открыть расчетный счет для ведения бизнеса, оформления кредитов, факторинга, эквайринговых операций и т.д. Открывшие счет новые клиенты не будут оплачивать банковское обслуживание, для них нет комиссии за прием безналичных платежей, за услуги мобильного и интернет-банка, за снятие наличных по бизнес-карте в любых банкоматах до 50 000 рублей в месяц.

Кроме того, по условиям тарифа для индивидуальных предпринимателей предусмотрены бесплатные и безлимитные переводы на счета физических лиц внутри банка в течение полугода, а также повышенный до 10% кэшбек на топливо при оплате со счета.

Дополнительно всем владельцам бизнеса, которые обслуживаются в ПСБ, доступны лучшие цифровые ресурсы банка, которыми также можно пользоваться бесплатно. Например, интернет-банк ПСБ-Бизнес, который по итогам прошлого года признан лучшим для бизнеса**, или виртуальный бизнес-ассистент в социальной сети ВКонтакте - чат-бот Катюша. Это не имеющее аналогов на российском рынке решение на базе искусственного интеллекта и элементов машинного обучения. «Катюша» позволяет владельцам бизнеса оплачивать и выставлять счета, получать выписки и данные об остатках прямо на платформе Вконтакте, консультирует по условиям тарифов, кредитов и бизнес-карт и т.п.

«Мы предложили предпринимателям такие условия, аналогов которым нет на рынке региона. Мы разработали тариф, который поможет малому бизнесу найти новые возможности для развития, а начинающим предпринимателям, стартапам и самозанятым – получить основу для финансовой стабильности», – прокомментировал Антон Кулешов, директор ПСБ в Калужской области

Открыть счет для бизнеса можно в офисе ПСБ, или оставить заявку на сайте банка и получить реквизиты в течение нескольких минут. В последнем случае договор банковского обслуживания можно подписать, заказав курьерскую доставку документов.

*Акция лояльности «ПСБ старт» по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам «Малый бизнес» и «Средний бизнес», находящихся в Калуге и Калужской области. Период проведения Акции – с 04.10.2024 по 31.12.2025 (включительно). Подробнее на сайте psbank.ru. Информация актуальна на 26.11.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**ПСБ стал лидером рейтинга Business Internet Banking Rank 2023 как лучший интернет-банк для малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей без сотрудников.