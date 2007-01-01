Шапша сменил уполномоченного по защите прав предпринимателей

Вместо Андрея Колпакова эту должность займет Анатолий Косинский.

- У Анатолия Аскольдовича большой опыт работы, в том числе в бизнесе, - прокомментировал 26 ноября губернатор Калужской области. - Его кандидатура поддержана Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и Калужской Торгово-промышленной палатой. Анатолию Аскольдовичу успехов в новой должности!

О смене калужского уполномоченного стало известно после встречи Шапши с Колпаковым (на фото).