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Общество

Шапша сменил уполномоченного по защите прав предпринимателей

Вместо Андрея Колпакова эту должность займет Анатолий Косинский.
Дмитрий Ивьев
13:04 сегодня
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Фото: правительство Калужской области.
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- У Анатолия Аскольдовича большой опыт работы, в том числе в бизнесе, - прокомментировал 26 ноября губернатор Калужской области. - Его кандидатура поддержана Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и Калужской Торгово-промышленной палатой. Анатолию Аскольдовичу успехов в новой должности!

О смене калужского уполномоченного стало известно после встречи Шапши с Колпаковым (на фото).

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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