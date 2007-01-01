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Общество

Прокуратура нашла нарушения в женской колонии в Калуге

С проверкой в учреждении на Грабцевском шоссе побывал прокурор области Константин Жиляков.
Дмитрий Ивьев
11:30 сегодня
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- Проверкой выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства, с целью устранения которых принято решение о внесении акта прокурорского реагирования, - заявили в ведомстве 26 ноября.

Проверяющие побывали в жилой зоне, столовой, медико-санитарной части, производственной зоне.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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