Прокуратура нашла нарушения в женской колонии в Калуге
С проверкой в учреждении на Грабцевском шоссе побывал прокурор области Константин Жиляков.
- Проверкой выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства, с целью устранения которых принято решение о внесении акта прокурорского реагирования, - заявили в ведомстве 26 ноября.
Проверяющие побывали в жилой зоне, столовой, медико-санитарной части, производственной зоне.
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