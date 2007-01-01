В Калужской области резко вырос спрос на психологов

За последние пять лет количество вакансий увеличилось в шесть раз, сообщили 26 ноября в HeadHunter.

Ситуация в нашем регионе аналогична той, что сложилась по всей России.

Больше всего психологов требуется в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодарском крае и Татарстане.

Специалистов ищут школы, вузы, медцентры, ИТ-компании и общественные организации.

В то же время конкуренция в этой сфере также растет. В Калужской области на одну вакансию приходится 21 резюме при норме в 4-8.

Платить психологам в нашем регионе готовы в среднем 32 тысячи рублей в месяц.