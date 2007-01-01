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Общество

В Калужской области резко вырос спрос на психологов

За последние пять лет количество вакансий увеличилось в шесть раз, сообщили 26 ноября в HeadHunter.
Дмитрий Ивьев
10:32 сегодня
0 552
Изображение создано с помощью нейросети.
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Ситуация в нашем регионе аналогична той, что сложилась по всей России.

Больше всего психологов требуется в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодарском крае и Татарстане.

Специалистов ищут школы, вузы, медцентры, ИТ-компании и общественные организации.

В то же время конкуренция в этой сфере также растет. В Калужской области на одну вакансию приходится 21 резюме при норме в 4-8.

Платить психологам в нашем регионе готовы в среднем 32 тысячи рублей в месяц.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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M

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