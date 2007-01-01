В Калуге ищут работника на зарплату в 155 тысяч рублей

Вакансии с самыми большими зарплатами в ноябре опубликовал во вторник сервис Superjob.

Больше всего в Калуге предлагают ведущему инженеру по эксплуатации котельного оборудования. В месяц – до 155 тысяч.

Директору сервисного центра работодатель готов платить 146 тысяч.

Инженеру-конструктору и инженеру по обслуживанию слаботочных систем предлагают 100 тысяч в месяц. Такое же предложение для менеджера по продажам.

А какую зарплату в Калуге вы считаете достойной? Расскажите в комментариях!