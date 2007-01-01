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Общество

15 бригад восстанавливали линии электроснабжения в Юхновском районе

Софья Фирсова
08:10 сегодня
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60 населенных пунктов в Юхновском районе остались без света из-за накрывшего регион циклона. Об этом сообщила глава администрации района Марина Ковалева в понедельник, 25 ноября.

В приоритете был ремонт высоковольтных линий электропередач.

В расчистке завалов, препятствующих доступу к поврежденным участкам электросетей, помогали волонтеры, сотрудники лесопожарной службы и специалисты национального парка «Угра».

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