Калужан с бензопилами попросили помочь вернуть электричество в села
Восстановление линий электропередачи, на которые упали деревья, продолжается в Людиновском районе.
Глава местной администрации Стефан Перевалов 25 ноября обратился ко всем желающим помочь:
- Желающих помочь аварийным бригадам прошу звонить по номеру +7 (910) 545-00-78 Юрий Юрьевич. Желательно со своими бензопилами.
Напомним, 23 ноября на юго-запад Калужской области обрушился мощный циклон. Всего в регионе упало около 1600 деревьев, повреждены сотни ЛЭП.
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