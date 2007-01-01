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Общество

Калужан с бензопилами попросили помочь вернуть электричество в села

Восстановление линий электропередачи, на которые упали деревья, продолжается в Людиновском районе.
Дмитрий Ивьев
15:31 сегодня
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Глава местной администрации Стефан Перевалов 25 ноября обратился ко всем желающим помочь:

- Желающих помочь аварийным бригадам прошу звонить по номеру +7 (910) 545-00-78 Юрий Юрьевич. Желательно со своими бензопилами.

Напомним, 23 ноября на юго-запад Калужской области обрушился мощный циклон. Всего в регионе упало около 1600 деревьев, повреждены сотни ЛЭП.

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