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Главный архитектор Калуги Алексей Комов ушел в отставку

Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября, на планерке в городской управе.
Дмитрий Ивьев
15:03 сегодня
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Недавно Комова избрали вице-президентом Союза архитекторов России. Поэтому Комов уедет в Москву.

При этом городской голова Дмитрий Денисов попросил Комова остаться советником и довести до конца все начатые проекты.

Кто именно займет место Комова, пока не уточняется. Денисов попросил его рекомендовать кого-то подходящего для этой работы.

Алексею Комову 49 лет. Он из семьи выдающегося советского скульптора Олега Комова, окончил МАРХИ в 1999 году. Руководитель собственной мастерской. Член президиума Союза архитекторов России. Полгода был главным архитектором Евпатории. В Калуге он работал с 2019 года.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
ecilop

"Недавно Комова избрали вице-президентом Союза архитекторов России"

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