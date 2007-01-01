Оперативная проктология в ЭХЦ
Лазерное лечение геморроя и других проктологических заболеваний в максимально короткие сроки.
Отделение колопроктологии Эндохирургического Центра в Калуге — это высококвалифицированные специалисты, современное оборудование, новые технологии и максимально результативное лечение.
В ЭХЦ врачи-колопроктологи выполняют широкий спектр оперативных вмешательств, в том числе:
- высокотехнологичные операции на толстой кишке, анальном канале и промежности
- общепроктологические операции при геморрое, анальной трещине, свищах прямой кишки с использованием малоинвазивных методик с применением лазера, ультразвуковой допплерометрии технологии HАL-RAR, степлерных сшиваюших аппаратов
- сложные реконструктивно-восстановительные операции на толстой кишке и органах малого таза
- операции, связанные с пластикой анального жома пластические операции при ректоцеле и других заболеваниях толстой кишки.
Для пациентов здесь созданы комфортные условия.
Обратившись за помощью к врачам-колопроктологам ЭХЦ, вы получаете профессиональный подход к лечению и диагностике вашего заболевания и возможность оперативного лечения в максимально короткие сроки.
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3
Телефон: 8 (4842) 926-977
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