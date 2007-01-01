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Оперативная проктология в ЭХЦ

Лазерное лечение геморроя и других проктологических заболеваний в максимально короткие сроки.
15:30 сегодня
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Отделение колопроктологии Эндохирургического Центра в Калуге — ​это высококвалифицированные специалисты, современное оборудование, новые технологии и максимально результативное лечение.

В ЭХЦ врачи-­колопроктологи выполняют широкий спектр оперативных вмешательств, в том числе:

  • высокотехнологичные операции на толстой кишке, анальном канале и промежности
  • общепроктологические операции при геморрое, анальной трещине, свищах прямой кишки с использованием малоинвазивных методик с применением лазера, ультразвуковой допплерометрии технологии HАL-RAR, степлерных сшиваюших аппаратов
  • сложные реконструктивно-­восстановительные операции на толстой кишке и органах малого таза
  • операции, связанные с пластикой анального жома пластические операции при ректоцеле и других заболеваниях толстой кишки.

Для пациентов здесь созданы комфортные условия.

Обратившись за помощью к врачам-колопроктологам ЭХЦ, вы получаете профессиональный подход к лечению и диагностике вашего заболевания и возможность оперативного лечения в максимально короткие сроки.

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3

Телефон: 8 (4842) 926-977

эхц.рф

https://vk.com/ehc40

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