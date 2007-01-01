Калужанин отсудил сервисный сбор у авиакомпании

Вернуть деньги житель региона смог с помощью управления Роспотребнадзора по Калужской области.

Мужчина купил билет на самолет, но авиакомпания отменила рейс. Пассажиру вернули деньги за сам билет, но сервисный сбор в 3476 рублей перевозчик не отдал.

В итоге по решению мирового судьи в Калуге авиакомпанию обязали выплатить сервисный сбор, неустойку в 2000 рублей, компенсацию морального вреда в 2000 рублей и штраф 3738 рублей.