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Общество

Калужанин отсудил сервисный сбор у авиакомпании

Вернуть деньги житель региона смог с помощью управления Роспотребнадзора по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
14:36 сегодня
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Мужчина купил билет на самолет, но авиакомпания отменила рейс. Пассажиру вернули деньги за сам билет, но сервисный сбор в 3476 рублей перевозчик не отдал.

В итоге по решению мирового судьи в Калуге авиакомпанию обязали выплатить сервисный сбор, неустойку в 2000 рублей, компенсацию морального вреда в 2000 рублей и штраф 3738 рублей.

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