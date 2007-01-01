Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Калужской области
За неделю, с 18 по 24 ноября, к врачам обратились 7442 человека, что на 40,5% больше, чем за предыдущие семь дней.
Чаще болеть стали калужане всех возрастов, но наибольшая прибавка среди взрослых – плюс 62,2%.
В Калуге снижение количества заболевших зарегистрировано только у детей раннего возраста – минус 2,33%. Взрослые стали болеть чаще на 73,98%.
В больницы с ОРВИ попал 21 человек.
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