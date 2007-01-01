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Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Калужской области

Дмитрий Ивьев

За неделю, с 18 по 24 ноября, к врачам обратились 7442 человека, что на 40,5% больше, чем за предыдущие семь дней.

Дмитрий Ивьев 334 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники