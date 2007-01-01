В Калуге открылась «Семейная мастерская»
Торжественная церемония прошла 22 ноября в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга», рассказал министр труда и соцзащиты Павел Коновалов.
Помещение оборудовано для знакомства воспитанников центра с различными ремеслами и профессиями.
Для детей предусмотрены профориентационные мероприятия.
- Уверен, такая инициатива поможет укрепить семейные связи и создать условия для эмоционального развития подростков, - прокомментировал министр.
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