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Общество

В Калуге открылась «Семейная мастерская»

Торжественная церемония прошла 22 ноября в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга», рассказал министр труда и соцзащиты Павел Коновалов.
Дмитрий Ивьев
14:07 сегодня
0 216
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Помещение оборудовано для знакомства воспитанников центра с различными ремеслами и профессиями.

Для детей предусмотрены профориентационные мероприятия. 

- Уверен, такая инициатива поможет укрепить семейные связи и создать условия для эмоционального развития подростков, - прокомментировал министр.

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Лента комментариев
ILR

Ну написал бы "я" поддерживаю, а тут прям "мы".

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ILR

Судя по статье, то очередное направление отойдёт нашему практически монополисту. Когда ждать очередного повышения стоимости проезда?...

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Василёк

а вчерашний снегопад - не считается ?

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Meshootka

Новостью было бы его принципиальное несогласие. А так - это вечный "одобрямс".

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Василёк

а погода не мешает ?

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ajax

Да и не время сейчас для безудержного веселья.

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Василёк

еще бы он не поддержал

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ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

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ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

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kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

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