216

В Калуге открылась «Семейная мастерская»

Дмитрий Ивьев

Торжественная церемония прошла 22 ноября в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга», рассказал министр труда и соцзащиты Павел Коновалов.

Дмитрий Ивьев 216 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники