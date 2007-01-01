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Новость дня Общество

В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой

Он будет действовать с 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
16:50 сегодня
0 458
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-Время непростое, много вызовов и угроз. Обеспечение безопасности - важнейшая задача, – заявил он.

Ранее в регионе уже был введен запрет на использование пиротехники.

- Чтобы еще больше обезопасить жителей области, наших детей, решением оперативного штаба вводим временный запрет на торговлю пиротехникой, - пояснил Шапша. - Уверен, жители области с пониманием отнесутся к этому решению. Да и не время сейчас для безудержного веселья.

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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Может на социалистическую?😬

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