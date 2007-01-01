В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой

Он будет действовать с 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года, сообщил губернатор Владислав Шапша.

-Время непростое, много вызовов и угроз. Обеспечение безопасности - важнейшая задача, – заявил он.

Ранее в регионе уже был введен запрет на использование пиротехники.

- Чтобы еще больше обезопасить жителей области, наших детей, решением оперативного штаба вводим временный запрет на торговлю пиротехникой, - пояснил Шапша. - Уверен, жители области с пониманием отнесутся к этому решению. Да и не время сейчас для безудержного веселья.