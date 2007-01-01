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Общество

Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию

Софья Фирсова
16:19 сегодня
0 442
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Владислав Шапша отреагировал на обращение президента России Владимира Путина в своем телеграм-канале.

Владимир Путин рассказал о готовности к мирному обсуждению, но тех, кто желает нашей стране поражения, ждут однозначные последствия. Глава региона отметил, что такое решение президента является справедливым.

- Мы поддерживаем нашего президента, его готовность защищать нашу страну. И все сделаем для достижения Победы, - сообщил Шапша.

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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