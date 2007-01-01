Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию

Владислав Шапша отреагировал на обращение президента России Владимира Путина в своем телеграм-канале.

Владимир Путин рассказал о готовности к мирному обсуждению, но тех, кто желает нашей стране поражения, ждут однозначные последствия. Глава региона отметил, что такое решение президента является справедливым.

- Мы поддерживаем нашего президента, его готовность защищать нашу страну. И все сделаем для достижения Победы, - сообщил Шапша.