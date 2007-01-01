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Главная Новости Общество В Калуге новую поликлинику готовят под монтаж тяжелого медицинского оборудования
Общество

В Калуге новую поликлинику готовят под монтаж тяжелого медицинского оборудования

Строительство продолжается на Правобережье.
Дмитрий Ивьев
14:43 сегодня
0 420
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Видео из детско-взрослой поликлиники опубликовал 22 ноября министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.

- На объекте продолжаются отделочные работы, - заявил он.

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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Может на социалистическую?😬

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Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

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Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

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Возле 7 школы на светофоре такая же фигня при повороте налево к Широкой...

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Увидев ядерный гриб, неспеша выдвигайтесть в сторону кладбища: ибо живые позавидуют мертвым.🤪

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