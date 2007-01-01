Жители региона задали губернатору 2500 вопросов во время прямого эфира

В четверг, 21 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел прямой эфир, ответив на вопросы жителей региона.

Со всей Калужской области прислали около 1500 вопросов заранее и ещё около 1000 задали в режиме онлайн. Тематика вопросов была разнообразной: от поиска дома для котят до строительства крупнейшего в мире производства ДСП.

Также жители региона спрашивали губернатора об обеспечении льготными лекарствами, о строительстве школ, детских садов, больниц, ремонта коммунальных сетей и мигрантах. Во время эфира Шапша предложил создать интерактивную карту озеленения Калуги. В эфире участвовали главы муниципалитетов и представители министерств и ведомств, оперативно отвечавшие на вопросы в своей компетенции.

Владислав Шапша отметил, что за четыре года изменилась структура вопросов: от глобальных проблем к конкретным бытовым. Это свидетельствует о решении многих масштабных задач. Губернатор поблагодарил жителей за поддержку и подчеркнул, что цель эфира – решение проблемных вопросов.