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Общество

Калужские медики поделились передовым опытом с коллегами из восьми регионов России

Софья Фирсова
13:52 сегодня
0 432
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Специалисты из восьми регионов России, представители Агентства стратегических инициатив (АСИ) и регионального сервисного уполномоченного посетили Калужский областной центр скорой помощи и городскую больницу №5. О мероприятии рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

Гости из Владимирской, Запорожской, Курганской, Липецкой и Рязанской областей, ЛНР, ДНР и Ставропольского края изучили опыт Калужской области в централизации скорой медицинской помощи, а также работу специализированных кабинетов (репродуктивного и мужского здоровья, анализа свертываемости крови).

Глава минздрава региона отметил, что гости высоко оценили достижения коллег. Напомним, в 2023 году Калужская область заняла первое место по удовлетворенности населения работой скорой помощи (рейтинг АСИ) и вошла в десятку лучших регионов по качеству амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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Может на социалистическую?😬

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Куда летел торопыга?..

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Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

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Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

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Василёк

нормальный человек такой дом не купит - энергетика не та. А денисов почему не хочет его выкупить ? Для него это - копейки. Продолжил бы историческое судьбу домика.

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maks17

Возле 7 школы на светофоре такая же фигня при повороте налево к Широкой...

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Увидев ядерный гриб, неспеша выдвигайтесть в сторону кладбища: ибо живые позавидуют мертвым.🤪

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