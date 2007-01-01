Калужские медики поделились передовым опытом с коллегами из восьми регионов России

Специалисты из восьми регионов России, представители Агентства стратегических инициатив (АСИ) и регионального сервисного уполномоченного посетили Калужский областной центр скорой помощи и городскую больницу №5. О мероприятии рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

Гости из Владимирской, Запорожской, Курганской, Липецкой и Рязанской областей, ЛНР, ДНР и Ставропольского края изучили опыт Калужской области в централизации скорой медицинской помощи, а также работу специализированных кабинетов (репродуктивного и мужского здоровья, анализа свертываемости крови).

Глава минздрава региона отметил, что гости высоко оценили достижения коллег. Напомним, в 2023 году Калужская область заняла первое место по удовлетворенности населения работой скорой помощи (рейтинг АСИ) и вошла в десятку лучших регионов по качеству амбулаторной и стационарной медицинской помощи.