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Общество

Льготные кредиты ПСБ помогут калужским аграриям закупить семена и удобрения

13:25 сегодня
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В Калужской области подведены предварительные итоги работы аграрного сектора в 2024 году. Для предприятий АПК продолжали действовать меры господдержки: гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, поддержка на увеличение ввода неиспользуемых земель. На все виды сельхозработ было предусмотрено возмещение части затрат до 50%. В следующем году в Калужской области на поддержку АПК выделят более 3 миллиардов рублей.

Поддержать комплексное развитие сельхозотрасли государству помогают банки, внесенные в перечень уполномоченных организаций, утвержденных Министерством сельского хозяйства РФ. В этот список входит и ПСБ, где аграрии могут получить льготное финансирование на пополнение оборотных средств и развитие. Помимо стандартных продуктов по финансированию АПК, в ПСБ разработаны специальные льготные кредиты для отрасли растениеводства.

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По данным на 1 ноября 2024 в сфере растениеводства хозяйства всех категорий собрали 196 тысяч тонн зерновых, а валовой сбор картофеля составил 122,9 тысяч тонн.

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До 20 млн рублей – без посещения банка

Кредит ПСБ «Без бумаг | фермерский»* можно оформить онлайн на сайте или в мобильном приложении банка. Он дополнил линейку кредитов ПСБ для сельхозпроизводителей, которые можно получить в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза России.

Кредит предназначен для пополнения оборотных средств, подготовки и проведения сезонных сельхозработ. Привлеченные средства можно направить на закупку оборудования, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала и запчастей для ремонта сельхозтехники.  

Сумма кредита составляет от 500 тысяч до 20 миллионов рублей на срок от 6 до 18 месяцев. Процентная ставка и срок кредитования рассчитывается с учетом индивидуальных финансовых показателей предприятия, а также соответствия льготной программе и требованиям Постановления правительства РФ 29.12.2016 № 1528.

Пополнить оборотные средства

Кредит «ПСБ растем вместе!» отличается упрощенной процедурой принятия решения по открытию лимита до 100 млн рублей: для рассмотрения заявки и проведения ежеквартального мониторинга требуется меньшее количество документов. Суммы от 3 до 350 млн рублей ПСБ предоставляет на срок до 18 месяцев. Льготная ставка в рамках программы не превысит 5% годовых**.

Получить финансирование можно на пополнение оборотных средств – на проведение сезонных посевных работ, уборочную кампанию, закупку семян и удобрений. Кроме того, за счет заемных средств ПСБ представители агробизнеса могут восполнять затраты на оплату страхования урожая, налогов и сборов, аренды, заработной платы, расходов на рекламу.

«Предприятия АПК нашего региона вносят свой вклад в аграрные успехи страны, в ее продовольственное обеспечение. Наибольших результатов калужские хозяйства добились в области животноводства. Мы же, в свою очередь, разработали финансовые инструменты, которые помогут и предприятиям растениеводства улучшить показатели урожайности, сделать эффективными полевые работы. Мы содействуем развитию агропредприятий и предлагаем упрощенную процедуру заявки и возможность кредитования без залога, при этом сохраняя параметры льготной программы», – прокомментировал Антон Кулешов, директор ПСБ в Калуге.

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*«Без бумаг | фермерский» — невозобновляемая кредитная линия. Сумма кредита — от 500 000 руб. до 20 000 000 руб. Срок выборки — 90 календарных дней. Срок кредитования: от 6 до 12 месяцев («Решения Минсельхоза No 22-68850-00258-Р»), до 18 мес. — стандартные решения. Процентная ставка устанавливается индивидуально (зависит от рейтинга клиента, наличия льготных программ). Льготная ставка: 8,3% — для клиентов с выручкой до 200 млн. руб. 12,5% — для клиентов с выручкой более 200 млн. руб. Ставка предоставляется на весь период финансирования. Целевое использование — пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных работ, связанных с производством растениеводческой продукции. По кредитным договорам, заключенным в рамках льготной программы субсидирования (Решение Минсельхоза No 22-68850-00258-Р), кредит может быть использован, только на цели, согласованные Минсельхозом и закрепленные в кредитной документации. Погашение: индивидуальный график (клиент устанавливает самостоятельно). Доступно полное и частичное досрочное погашение. Залоговое обеспечение не требуется. Поручительство при сумме лимита до 10 000 000 рублей (включительно) — не требуется; свыше 10 000 000 рублей — требуется поручительство учредителей — физических лиц, владеющих в уставном капитале заемщика совокупной долей 51% и более, проранжированных по величине долей владения (в том числе владеющих долей в уставном капитале заемщика через доли в других юридических лицах-учредителях заемщика). Срок действия кредитного решения — 60 дней. 

**Размер льготной процентной ставки определяется индивидуально, в пределах, установленных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 года № 1528. Максимальная сумма лимита - от 3 000 001 до 350 000 000 рублей. Срок кредитования – до 18 месяцев, при этом срок транша не более 12 месяцев. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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