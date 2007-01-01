Новогодняя акция от универсамов «Праздничный стол»: собирай наклейки и получай фейерверки!
Универсамы «Праздничный стол» приглашают всех калужан принять участие в новогодней акции «Праздничный салют», которая продлится до 12 января. В этом году каждый покупатель сможет не только запастись праздничными угощениями от «Праздничного стола», но и получить свой праздничный салют!
Как это работает?
Совершай покупки на сумму от 1200 рублей в универсамах «Праздничный стол» по карте лояльности и получай наклейки. Собери 9, 18 или 25 наклеек и забери подарочный сертификат от «Центра пиротехники» на один из трех фейерверков 12, 16 или 36 залпов!
Где обменять сертификат?
Обменять сертификат на фейерверк можно в одном из трех специализированных магазинов:
- «Центр пиротехники PiroDom» — 2-ой Берендяковский пер., 1А
- «Фейерверки» — ул. Глаголева, 23
- Павильон «Фейерверки» — ул. Болдина, 87 (напротив магазина «Чеснок»)
Режим работы точек:
пн-пт с 10:00 до 20:00
сб с 10:00 до 18:00
вс с 10:00 до 17:00.
Не забудь, что обменять сертификат можно до 19 января 2025 года.
Важно: В акции не участвует алкогольная и табачная продукция.
Не упусти возможность сделать свои праздники еще более яркими и запоминающимися!
Удачных покупок в универсамах «Праздничный стол», и пусть ваши новогодние праздники озарит настоящий праздничный салют!
Организатор акции ООО «ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ». Более подробная информация о правилах проведения акции, количестве призов и выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в универсамах «Праздничный стол» и на сайте: https://prazdnichniy40.ru/. Информация на момент публикации.
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