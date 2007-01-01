В Калужской области замедлилась инфляция

Официальные данные за октябрь 22 ноября опубликовало региональное управление Центробанка.

Годовая инфляция по итогам второго осеннего месяца составила 8,3%. В сентябре этот показатель равнялся 9,1%.

Главной причиной замедления инфляции в ЦБ назвали расширение предложения по отдельным товарам и услугам.

Куриное мясо подешевело из-за увеличения производства.

Среди непродовольственных товаров расширился ассортимент российских парфюмерии и косметики, что также повлияло на цены.

Цены на услуги начали не так быстро расти из-за увеличения предложения в Турции и на Черноморском побережье.

- Несмотря на это замедление, скорость роста цен пока остается высокой, потому что спрос опережает производственные возможности нашей экономики, - заявила заместитель управляющего калужским отделением Банка России Алла Шпак. - Во многих отраслях заметно выросли зарплаты. Это позволяет людям и больше тратить, и больше сберегать. Также спрос подогревают ожидания людьми высокой инфляции в будущем. А это значит, что требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, чтобы повысить сберегательную активность, сдержать рост спроса и снизить инфляцию.