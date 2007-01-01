Что известно о новом руководителе калужского избиркома
В пятницу, 22 ноября, об отставке Александра Букова сообщил губернатор Владислав Шапша.
Руководить избирательной комиссией Калужской области будет Екатерина Князева.
Ей 53 года. Училась в Саратовской государственной академии права по специальности «Юриспруденция».
Выборами в нашем регионе Князева занимается уже много лет.
С 2003 года она является членом Избирательной комиссии Калужской области с правом решающего голоса.
С 2005 года была заместителем председателя избиркома.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь