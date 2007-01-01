В Калужской области ушел в отставку председатель избиркома

Занимавший эту должность Александр Буков переходит на работу в органы государственной власти региона, сообщил 22 ноября губернатор Владислав Шапша.

Исполнять обязанности руководителя регионального избиркома будет Екатерина Князева.

Букову 45 лет. Учился в Москве на юриста.

С 2012 по 2021 годы был советником, заместителем начальника департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

Калужский избирком возглавлял с 2021 года.

UPD. Что известно о новом руководителе калужского избиркома.