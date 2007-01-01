Калужские школьники посмотрели фильм о герое СВО и подержали в руках осколки боеприпасов

Калужская премьера документального фильма «Позывной «Кубань», организованная администрацией кинотеатра «Центральный» и волонтерским движением «Содружество», состоялась в четверг, 21 ноября

Фильм посвящен памяти Героя России Александра Мальцева. Боец стал известен после того, как по сети разошелся видеоролик, где он в одиночку захватывает вражеский опорный пункт, уничтожает троих украинских боевиков, а остальных берет в плен.

К сожалению, буквально через три дня, он погиб при штурме очередного укрепления. Александр принял огонь на себя, прикрывая эвакуацию раненого товарища, и получил смертельное ранение.

На киносеанс были приглашены ветераны и участники СВО, члены их семей, волонтеры. По окончании зрители получили возможность осмотреть артефакты войны, привезенные из зоны СВО, в числе которых были и обломки ударного беспилотника «Баба Яга». В ближайшее время они станут частью выставочной экспозиции, которая размещена в витринах «Центрального».