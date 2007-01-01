Комплексное обследование здоровья в Калужском областном онкодиспансере

Множество программ для точного обследования в короткие сроки в одном месте предлагают калужанам всех возрастов.

Калужский областной клинический онкологический диспансер почти полвека стоит на страже здоровья калужан. Большая команда высокопрофессиональных врачей, современное оборудование, в том числе многофункциональные исследовательские аппараты, — ​здесь есть все для успешного лечения различных видов онкозаболеваний.

Врачи-­онкологи не устают повторять: чем раньше человек обратится к доктору, чем раньше будет выявлено злокачественное образование, тем более легким и щадящим будет лечение.

Ранняя диагностика онкозаболеваний входит в ежегодную диспансеризацию населения. Однако на базе калужского онкодиспансера есть ряд платных скринингов, направленных на углубленное обследование мужского и женского здоровья, что помогает выявить предрак или онкозаболевания на начальных стадиях.

Женское здоровье

Скрининговая программа «Женское здоровье» направлена на выявление рака шейки матки и рака молочной железы как одних из самых распространенных онкозаболеваний среди женщин. Скрининг включает массу обследований.

Исследование на онкомаркеры (СА‑125 и другие).

Мазок на онкоцитологию.

Ультразвуковое исследование органов малого таза.

Маммография (с 40 лет) или УЗИ молочных желез (до 40 лет).

Консультация онкогинеколога.

Программа обследования выполняется за один день! Для вас заранее спланируют график, чтобы все прошло быстро и без ожиданий.

Обследование доступно по ДМС или платно.

Отметим, что в онкодиспансере применяется «золотой стандарт» диагностики предраковых заболеваний шейки матки — ​это жидкостная цитология. Современная методика, когда мазок берется специальной щеточкой и переносится вместе с ней в транспортный контейнер с консервирующей средой.

Мужское здоровье

Комплексная программа «Мужское здоровье» помогает мужчинам сохранить активное долголетие и предупредить заболевания.

Она включает:

исследование на ПСА и другие онкомаркеры;

ультразвуковое исследование органов малого таза и мошонки (яички, придатки);

консультацию онкоуролога.

Обследование в отделении малоинвазивной хирургии

Некоторое время назад на базе Калужского областного онкодиспансера было соз-

дано отделение малоинвазивной хирургии и высокотехнологичной медицинской помощи. Со дня открытия поток пациентов не прекращается.

Здесь обследование может пройти пациент из района или житель Калуги, который ценит свое время. За два-­три дня пациент проходит комплексный осмотр специалистами и обследование на современных аппаратах онкодиспансера.

Изначально пациент обращается за консультацией к онкологу, после чего врач предлагает госпитализацию и составляет план комплексного обследования.

На базе отделения возможен как дневной стационар, так и круглосуточное пребывание.

В отделении малоинвазивно хирургии проводят:

— полное предоперационное обследование для любых хирургических вмешательств за 2 дня;

— детальное общеклиническое и инструментальное обследование в сложных диагностических случаях;

— консультации специалистов любых хирургических и терапевтических специальностей.

Ценить свое время и здоровье близких

— Люди начинают ценить свое время и, вместо того чтобы проходить обследования в разные дни, решают поступить проще и потратить комплексно два дня, чтобы сделать все необходимое в одном месте, — ​говорит заместитель главного врача калужского онкодиспансера Эмилия Прохоренкова. — ​Наши пациенты могут получить больничный на период обследования при круглосуточном стационарном нахождении.

Почему на обследования требуется 2-3 дня? Некоторые виды исследований не рекомендовано проводить в один день, необходимо разделить. Обследование МРТ с контрастом ​провести в один день, КТ с контрастом — ​в другой. Кроме того, эндоскопические вмешательства тоже проводят отдельно от КТ.

На первичной консультации онколога врач расскажет пациенту, сколько будет стоить комплекс обследований, как он будет проходить и сколько времени займет каждое обследование. После чего можно будет выбрать круглосуточный или дневной стационар.

Возраст тех, кто выбирает обследование в отделении малоинвазивной хирургии и высокотехнологичной медицинской помощи, самый разный. Это и пожилые, и взрослые мужчины и женщины от 40 лет. Нередко работающие дети проявляют заботу о пожилых родителях и привозят их на обследование.

Калужский областной клинический онкологический диспансер за годы работы создал множество программ комплексного обследования здоровья населения. Проконсультироваться с врачами-­онкологами и выбрать необходимое обследование можно по телефону: 8 (4842) 40-44-03.

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер».

Кол-центр: 8 (4842) 40-33-03.

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп. 1-4.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.