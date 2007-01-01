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Комплексное обследование здоровья в Калужском областном онкодиспансере

14:32 сегодня
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Множество программ для точного обследования в короткие сроки в одном месте предлагают калужанам всех возрастов.

Калужский областной клинический онкологический диспансер почти полвека стоит на страже здоровья калужан. Большая команда высокопрофессиональных врачей, современное оборудование, в том числе многофункциональные исследовательские аппараты, — ​здесь есть все для успешного лечения различных видов онкозаболеваний.

Врачи-­онкологи не устают повторять: чем раньше человек обратится к доктору, чем раньше будет выявлено злокачественное образование, тем более легким и щадящим будет лечение.

Ранняя диагностика онкозаболеваний входит в ежегодную диспансеризацию населения. Однако на базе калужского онкодиспансера есть ряд платных скринингов, направленных на углубленное обследование мужского и женского здоровья, что помогает выявить предрак или онкозаболевания на начальных стадиях.

Женское здоровье

Скрининговая программа «Женское здоровье» направлена на выявление рака шейки матки и рака молочной железы как одних из самых распространенных онкозаболеваний среди женщин. Скрининг включает массу обследований.

  • Исследование на онкомаркеры (СА‑125 и другие).
  • Мазок на онкоцитологию.
  • Ультразвуковое исследование органов малого таза.
  • Маммография (с 40 лет) или УЗИ молочных желез (до 40 лет).
  • Консультация онкогинеколога.

Программа обследования выполняется за один день! Для вас заранее спланируют график, чтобы все прошло быстро и без ожиданий.

Обследование доступно по ДМС или платно.

Отметим, что в онкодиспансере применяется «золотой стандарт» диагностики предраковых заболеваний шейки матки — ​это жидкостная цитология. Современная методика, когда мазок берется специальной щеточкой и переносится вместе с ней в транспортный контейнер с консервирующей средой.

Мужское здоровье

Комплексная программа «Мужское здоровье» помогает мужчинам сохранить активное долголетие и предупредить заболевания.

Она включает:

  • исследование на ПСА и другие онкомаркеры;
  • ультразвуковое исследование органов малого таза и мошонки (яички, придатки);
  • консультацию онкоуролога.

Обследование в отделении малоинвазивной хирургии

Некоторое время назад на базе Калужского областного онкодиспансера было соз-

дано отделение малоинвазивной хирургии и высокотехнологичной медицинской помощи. Со дня открытия поток пациентов не прекращается.

Здесь обследование может пройти пациент из района или житель Калуги, который ценит свое время. За два-­три дня пациент проходит комплексный осмотр специалистами и обследование на современных аппаратах онкодиспансера.

Изначально пациент обращается за консультацией к онкологу, после чего врач предлагает госпитализацию и составляет план комплексного обследования.

На базе отделения возможен как дневной стационар, так и круглосуточное пребывание.

В отделении малоинвазивно хирургии проводят:

— полное предоперационное обследование для любых хирургических вмешательств за 2 дня;

— детальное общеклиническое и инструментальное обследование в сложных диагностических случаях;

— консультации специалистов любых хирургических и терапевтических специальностей.

Ценить свое время и здоровье близких

— Люди начинают ценить свое время и, вместо того чтобы проходить обследования в разные дни, решают поступить проще и потратить комплексно два дня, чтобы сделать все необходимое в одном месте, — ​говорит заместитель главного врача калужского онкодиспансера Эмилия Прохоренкова. — ​Наши пациенты могут получить больничный на период обследования при круглосуточном стационарном нахождении.

Почему на обследования требуется 2-3 дня? Некоторые виды исследований не рекомендовано проводить в один день, необходимо разделить. Обследование МРТ с контрастом ​провести в один день, КТ с контрастом — ​в другой. Кроме того, эндоскопические вмешательства тоже проводят отдельно от КТ.

На первичной консультации онколога врач расскажет пациенту, сколько будет стоить комплекс обследований, как он будет проходить и сколько времени займет каждое обследование. После чего можно будет выбрать круглосуточный или дневной стационар.

Возраст тех, кто выбирает обследование в отделении малоинвазивной хирургии и высокотехнологичной медицинской помощи, самый разный. Это и пожилые, и взрослые мужчины и женщины от 40 лет. Нередко работающие дети проявляют заботу о пожилых родителях и привозят их на обследование.

Калужский областной клинический онкологический диспансер за годы работы создал множество программ комплексного обследования здоровья населения. Проконсультироваться с врачами-­онкологами и выбрать необходимое обследование можно по телефону: 8 (4842) 40-44-03.

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер».

Кол-центр: 8 (4842) 40-33-03.

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп. 1-4.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

 

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