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Новость дня Общество

В Калужской области количество высланных мигрантов увеличилось в шесть раз

Проблема незаконной миграции была поднята на прошедшем прямом эфире с губернатором в четверг, 21 ноября.
20:47 сегодня
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Вопросов от жителей области, касающихся нелегальной миграции на прямом эфире было достаточно много. Глава региона напомнил, что Калужская область приостановила участие в программе переселения соотечественников.

- Мы порядок здесь наводим достаточно активно, - отметил Владислав Шапша. -  Мы первыми ввели ограничения для мигрантов на многие виды работы. Количество этих ограничений мы увеличиваем.

Я знаю, что сейчас хитрость есть одна. Ребята устраиваются в Яндекс Такси в Москве, а к нам как бы приезжают выполнять заказы, но мы этот вопрос обсуждали и с правоохранительными органами, и с нашими юристами. Мы сейчас как раз разрабатываем меры для того, чтобы прекратить это.

Мы по сравнению с прошлым годом в 4 раза сократили выдачу разрешений на временное проживание, в половину меньше выдали патентов и количество браков с иностранцами сократилось в 7 раз.

Из-за фиктивной регистрации снято с учета в 8 раз больше иностранцев. 661 человек выдавлено за пределы Калужской области и Российской Федерации. Чтобы было понятно, в 2020 году за весь год всего таких решений было принято около 100.

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Лента комментариев
mrTJohn

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alexb82

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M

ташир и рио- монолит одна контора под разными вывесками. Видно они и командуют в горуправе.

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по ук Провокация - это подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению преступления. В редакции у кого-то там другое мнение на этот счет ? Часто преступления пытаются оправдать подобной риторикой, только это может быть еще и ложным обвинением.

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нико

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mrTJohn

Можно только порадоваться за наших предпреимчивых производителей. Есть чем гордиться. Бизнес ищет новые пути, ничего личного. Жрите пальму дорогие соотечественники - нищеброды, если не можете покупать по ценам международного рынка.

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