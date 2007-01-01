В Калужской области количество высланных мигрантов увеличилось в шесть раз

Проблема незаконной миграции была поднята на прошедшем прямом эфире с губернатором в четверг, 21 ноября.

Вопросов от жителей области, касающихся нелегальной миграции на прямом эфире было достаточно много. Глава региона напомнил, что Калужская область приостановила участие в программе переселения соотечественников.

- Мы порядок здесь наводим достаточно активно, - отметил Владислав Шапша. - Мы первыми ввели ограничения для мигрантов на многие виды работы. Количество этих ограничений мы увеличиваем.

Я знаю, что сейчас хитрость есть одна. Ребята устраиваются в Яндекс Такси в Москве, а к нам как бы приезжают выполнять заказы, но мы этот вопрос обсуждали и с правоохранительными органами, и с нашими юристами. Мы сейчас как раз разрабатываем меры для того, чтобы прекратить это.

Мы по сравнению с прошлым годом в 4 раза сократили выдачу разрешений на временное проживание, в половину меньше выдали патентов и количество браков с иностранцами сократилось в 7 раз.

Из-за фиктивной регистрации снято с учета в 8 раз больше иностранцев. 661 человек выдавлено за пределы Калужской области и Российской Федерации. Чтобы было понятно, в 2020 году за весь год всего таких решений было принято около 100.