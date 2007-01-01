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Детсад в селе Воскресенское под Калугой построят до конца 2024 года

Одни из вопросов на прямой линии с губернатором, которая прошла в четверг, 21 ноября, касался строительства дошкольного детского учреждения.
20:36 сегодня
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Жительница села Татьяна Романова поинтересовалась у главы региона когда, наконец детсад в Воскресенском достроят.

- Обещали в сентябре этого года, сейчас ноябрь, и тишина, - написала Татьяна Романова.

Как пояснил губернатор, сейчас идут необходимые процедуры госстройнадзора. Специалисты проверяют качество его постройки.

- Как только это все будет сделано, будет проведена оценка детского садика, - пояснил Владислав Шапша. - После этого, соответственно, он будет приобретен у застройщика и планируется, что это будет сделано до конца текущего года. После этого садик заработает, я в этом не сомневаюсь.

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