Губернатор предложил создать интерактивную карту озеленения Калуги

Во время прямого эфира губернатора Калужской области в четверг, 21 ноября, зашел разговор о вырубке деревьев в областном центре.

Глава региона напомнил, что из 6 тысяч запланированных к вырубке, убитых вредителем деревьев, в Калуге спилили около двух тысяч. Работа будет продолжена.

Кроме этого, Владислав Шапша предложил сделать озеленение максимально открытым.

- Нужна комплексная программа по озеленению Калуги, отметил губернатор. - Ей сейчас занимаются. Высаживать будем крупномеры. Но самое главное, за ними ухаживать. Думаю, не лишним будет создать интерактивную карту, на которой будет показано, где деревья срубили, где будут рубить, где высадили и ка за ними ухаживают.

Владислав Шапша также предложил дать возможность каждому калужанину самому приобрести дерево, посадить его и за ним ухаживать.