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Губернатор предложил создать интерактивную карту озеленения Калуги

Во время прямого эфира губернатора Калужской области в четверг, 21 ноября, зашел разговор о вырубке деревьев в областном центре.
20:35 сегодня
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Глава региона напомнил, что из 6 тысяч запланированных к вырубке, убитых вредителем деревьев, в Калуге спилили около двух тысяч. Работа будет продолжена.

Кроме этого, Владислав Шапша предложил сделать озеленение максимально открытым.

- Нужна комплексная программа по озеленению Калуги, отметил губернатор. - Ей сейчас занимаются. Высаживать будем крупномеры. Но самое главное, за ними ухаживать. Думаю, не лишним будет создать интерактивную карту, на которой будет показано, где деревья срубили, где будут рубить, где высадили и ка за ними ухаживают.

Владислав Шапша также предложил дать возможность каждому калужанину самому приобрести дерево, посадить его и за ним ухаживать.

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Лента комментариев
mrTJohn

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Во Внуково полоса под другим углом к ветру, а возможно две под разными углами.

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Pro Fun

шарканье идёт по плану

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alexb82

Более 10 нарушений в месяц, любых, конфискация авто.

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M

ташир и рио- монолит одна контора под разными вывесками. Видно они и командуют в горуправе.

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Василёк

по ук Провокация - это подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению преступления. В редакции у кого-то там другое мнение на этот счет ? Часто преступления пытаются оправдать подобной риторикой, только это может быть еще и ложным обвинением.

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нико

Как же прав Лавров.

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mrTJohn

Можно только порадоваться за наших предпреимчивых производителей. Есть чем гордиться. Бизнес ищет новые пути, ничего личного. Жрите пальму дорогие соотечественники - нищеброды, если не можете покупать по ценам международного рынка.

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Василёк

нет бы один раз посадить нормальную елку где надо и наряжать ее сколько угодно ! - нет, нужно каждый раз деревья рубить...

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