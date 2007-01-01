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Новость дня Общество

Калужская область истратит 3,5 млрд. рублей на приобретение льготных лекарств

Первый вопрос прямой линии губернатора Калужской области касался проблемы с льготными лекарствами.
19:20 сегодня
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В четверг, 21 ноября, глава региона отвечает на вопросы жителей области.

Как отметил Владислав Шапша, сейчас в регионе льготные лекарства получают 86 тысяч человек, дополнительно на их приобретение выделено 900 млн. рублей. Сейчас лекарства закупаются.

- Своевременное планирование закупок – это забота регионального минздрава, отметил губернатор. - Я недавно уволил руководителя «Калугафармация» и прошу наш минздрав не сидеть сложа руки. Ситуации, как в конце прошлого года, когда пришлось уже в январе нынешнего решать эту проблему, допустить нельзя.

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Лента комментариев
mrTJohn

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Pro Fun

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alexb82

Более 10 нарушений в месяц, любых, конфискация авто.

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M

ташир и рио- монолит одна контора под разными вывесками. Видно они и командуют в горуправе.

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Василёк

по ук Провокация - это подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению преступления. В редакции у кого-то там другое мнение на этот счет ? Часто преступления пытаются оправдать подобной риторикой, только это может быть еще и ложным обвинением.

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нико

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mrTJohn

Можно только порадоваться за наших предпреимчивых производителей. Есть чем гордиться. Бизнес ищет новые пути, ничего личного. Жрите пальму дорогие соотечественники - нищеброды, если не можете покупать по ценам международного рынка.

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Василёк

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