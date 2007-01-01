Калужская область истратит 3,5 млрд. рублей на приобретение льготных лекарств

Первый вопрос прямой линии губернатора Калужской области касался проблемы с льготными лекарствами.

В четверг, 21 ноября, глава региона отвечает на вопросы жителей области.

Как отметил Владислав Шапша, сейчас в регионе льготные лекарства получают 86 тысяч человек, дополнительно на их приобретение выделено 900 млн. рублей. Сейчас лекарства закупаются.

- Своевременное планирование закупок – это забота регионального минздрава, отметил губернатор. - Я недавно уволил руководителя «Калугафармация» и прошу наш минздрав не сидеть сложа руки. Ситуации, как в конце прошлого года, когда пришлось уже в январе нынешнего решать эту проблему, допустить нельзя.