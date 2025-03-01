Губернатор прокомментировал новые ограничения для «наливаек» в Калужской области

Соответствующий закон 21 ноября приняли областные депутаты.

Ограничения вступят в силу 1 марта 2025 года.

- Долгожданное решение, - заявил губернатор Владислав Шапша. - Люди устали от шума и беспорядка от подобного рода заведений, расположенных в жилых домах или рядом с ними.

Напомним, торговать алкоголем нельзя будет с 22:00 до 10:00 в общепите в многоквартирных домах, а также кафе и барах на прилегающих к домам территориях. Изменения не коснутся работы ресторанов.

Минимальная площадь обслуживания, в том числе общепита, прилегающего к многоквартирным домам, должна будет составлять 65 квадратных метров.