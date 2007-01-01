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Общество

Калужские стоматологи поделились опытом с коллегами из Мурманской области

Софья Фирсова
14:54 сегодня
0 392
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В рамках визита в наш регион специалисты Мурманской областной стоматологии, возглавляемые главврачом Альбертом Кустенковым, изучили работу калужского аналога.

В течение двух дней калужские медики демонстрировали коллегам схемы работы отделений, применяемые методики и оборудование.

Также обсуждались вопросы маршрутизации пациентов, повышения квалификации специалистов, и нюансы организации стоматологической помощи в разных регионах России.

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Лента комментариев
M

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