Калужские стоматологи поделились опытом с коллегами из Мурманской области

В рамках визита в наш регион специалисты Мурманской областной стоматологии, возглавляемые главврачом Альбертом Кустенковым, изучили работу калужского аналога.

В течение двух дней калужские медики демонстрировали коллегам схемы работы отделений, применяемые методики и оборудование.

Также обсуждались вопросы маршрутизации пациентов, повышения квалификации специалистов, и нюансы организации стоматологической помощи в разных регионах России.