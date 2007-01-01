Юрий Моисеев принял участие в партийной конференции

Состоялась конференция Калужского регионального отделения партии «Единая Россия».

Секретарь регионального отделения, Губернатор Калужской области Владислав Шапша обозначил приоритетные задачи на ближайший период. Одной из ключевых тем конференции была молодежная политика, также обсуждались итоги реализации Народной программы партии и формирование новой программы.

«Среди наказов избирателей много вопросов, связанных со сферой ЖКХ. Со следующего года у нас появится еще один механизм выполнения этих задач – за счет списания 2/3 бюджетных кредитов», – отметил Владислав Шапша.

«Были подведены итоги работы в 2024 году, обсуждалась реализация национальных и партийных проектов, поддержка семей участников СВО, всесторонняя помощь фронту и жителям приграничных территорий. Частью мероприятия стало открытие первого в ЦФО местного штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». В задачи штаба входит решение волнующих вопросов, обсуждение важных для развития региона инициатив. Пока находится он только в Боровском районе, но сюда могут обращаться и жители близлежащих муниципалитетов», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев.