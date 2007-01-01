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Общество

Юрий Моисеев принял участие в партийной конференции

Состоялась конференция Калужского регионального отделения партии «Единая Россия».
Дмитрий Ивьев
12:40 сегодня
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Секретарь регионального отделения, Губернатор Калужской области Владислав Шапша обозначил приоритетные задачи на ближайший период. Одной из ключевых тем конференции была молодежная политика, также обсуждались итоги реализации Народной программы партии и формирование новой программы.

«Среди наказов избирателей много вопросов, связанных со сферой ЖКХ. Со следующего года у нас появится еще один механизм выполнения этих задач – за счет списания 2/3 бюджетных кредитов», – отметил Владислав Шапша.

«Были подведены итоги работы в 2024 году, обсуждалась реализация национальных и партийных проектов, поддержка семей участников СВО, всесторонняя помощь фронту и жителям приграничных территорий. Частью мероприятия стало открытие первого в ЦФО местного штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». В задачи штаба входит решение волнующих вопросов, обсуждение важных для развития региона инициатив. Пока находится он только в Боровском районе, но сюда могут обращаться и жители близлежащих муниципалитетов», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев.

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