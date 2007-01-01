Геннадий Новосельцев: «В 2025 году область дополнительно получит из федерального бюджета более 10 млрд»

21 ноября состоялось заседание сессии Законодательного Собрания. В первом чтении депутаты приняли закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Председатель парламента Геннадий Новосельцев напомнил, что на прошлой неделе он обсуждался на публичных слушаниях.

- Даже за такой короткий промежуток времени основные параметры региональной казны существенно изменились в сторону увеличения. Это связано с принятием Государственной Думой во втором чтении проекта закона о федеральном бюджете на 2025 год. По итогам рассмотрения этого документа для Калужской области были предусмотрены дополнительные межбюджетные трансферты в объеме более 10 млрд рублей, - подчеркнул спикер.

По словам министра финансов Валентины Авдеевой, дополнительные 10 млрд 421 млн рублей распределят на образование, здравоохранение, на строительство и ЖКХ, дорожное хозяйство, социальную политику, культуру, спорт и сельское хозяйство.

В целом доходы бюджета Калужской области в 2025 году составят 95 млрд 167 млн рублей.

Общий объем расходов прогнозируется в размере 97 млрд 328 млн рублей.