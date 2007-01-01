Геннадий Новосельцев: «В 2025 году область дополнительно получит из федерального бюджета более 10 млрд»
Председатель парламента Геннадий Новосельцев напомнил, что на прошлой неделе он обсуждался на публичных слушаниях.
- Даже за такой короткий промежуток времени основные параметры региональной казны существенно изменились в сторону увеличения. Это связано с принятием Государственной Думой во втором чтении проекта закона о федеральном бюджете на 2025 год. По итогам рассмотрения этого документа для Калужской области были предусмотрены дополнительные межбюджетные трансферты в объеме более 10 млрд рублей, - подчеркнул спикер.
По словам министра финансов Валентины Авдеевой, дополнительные 10 млрд 421 млн рублей распределят на образование, здравоохранение, на строительство и ЖКХ, дорожное хозяйство, социальную политику, культуру, спорт и сельское хозяйство.
В целом доходы бюджета Калужской области в 2025 году составят 95 млрд 167 млн рублей.
Общий объем расходов прогнозируется в размере 97 млрд 328 млн рублей.
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