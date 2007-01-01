Двое калужан попали в окружной этап Всероссийского конкурса Знание.Лектор
В числе лучших оказались психолог Наталья Козьмина и замначальника управления прокуратуры Дмитрий Меньков, рассказали 21 ноября в правительстве Калужской области.
Козьмина предложила обсудить психологию семейных ценностей. А Меньков рассказал о цифровой гигиене и кибербезопасности. Также представитель прокуратуры провел правовой тренинг.
Следующий этап состоится с 25 ноября по 5 декабря. Участники будут читать лекции членам Экспертного совета в онлайн-формате.
Как рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, в последний рубеж перед финалом прошли лекторы из 71 региона России.
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