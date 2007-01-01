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Общество

Двое калужан попали в окружной этап Всероссийского конкурса Знание.Лектор

В числе лучших оказались психолог Наталья Козьмина и замначальника управления прокуратуры Дмитрий Меньков, рассказали 21 ноября в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:41 сегодня
0 256
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Козьмина предложила обсудить психологию семейных ценностей. А Меньков рассказал о цифровой гигиене и кибербезопасности. Также представитель прокуратуры провел правовой тренинг.

Следующий этап состоится с 25 ноября по 5 декабря. Участники будут читать лекции членам Экспертного совета в онлайн-формате.

Как рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, в последний рубеж перед финалом прошли лекторы из 71 региона России.

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Лента комментариев
M

ташир и рио- монолит одна контора под разными вывесками. Видно они и командуют в горуправе.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
14:32 сегодня
1 2034
Shurez

На фото и видео отчетливо видно, что дерево давно уже "сухостой" и его не трогали. Зато живые деревья с легкостью уничтожаются по всем улицам города (якобы их структуру повредила изумру́дная узкоте́лая зла́тка), потому что это улица не интересна в перспективе обустройства платной парковки, судя по-всему...

...
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Сильный ветер повалил деревья в Калуге
11:34 сегодня
1 2228
Василёк

все, что нужно знать о путинской системе.

...
Авто и транспорт
Калужскую область наградили за нацпроект «Безопасные качественные дороги»
11:13 сегодня
1 528
Василёк

человек думает, что научившись копировать текст - он стал очень умным и важным. Особой убежденности ему прибавляет этот флуд на регулярной основе. 😀

...
Общество
21 ноября в Калуге открыли новый мост через Оку
10:28 сегодня
11 5760
дядя саша 1

В прошлом году рейс из минвод тоже посадили во Внуково и нам сказали что бы добирались до Калуги сами. Интересно а во Внуково ветер тише и снег не так метет?

...
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Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Калуге из-за сильного ветра
10:26 сегодня
1 2026
Василёк

подвал жилого дома - это убежище ??? денисов в таком не хочет посидеть пару дней ? показать как там уютно и безопасно.

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
10:18 сегодня
3 8232
Василёк

а кто нашел, не подскажете ?

...
Происшествия
Пропавшего в Калуге 12-летнего мальчика нашли живым
10:16 сегодня
1 6272
Александр KU

=( а как туда попасть то? Все они закрыты (наврятли тот у кого есть ключи, побежит открывать, если он в другом городе или в деревне, или на работе и что делать??) Необходимо оборудовать все автоматическими замками, управление через sim. А так это всего лишь закрытая дверь в которую не попасть.) Многие подвалы затоплены, сырые, заброшены. И как быть?

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
09:58 сегодня
3 8232
Nooff

Особенно "порадовала" высота одного из помещений в 1,2 м...

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
09:53 сегодня
3 8232
mrTJohn

Цели достигнуты уже или ещё нет?

...
Общество
В Калуге опубликовали список укрытий на случай воздушной тревоги
08:27 сегодня
2 10020
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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