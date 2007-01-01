Геннадий Новосельцев: «Долгожданный закон о «наливайках» избавит область от этой беды»
Проблема актуальна для многих населенных пунктов Калужской области. Там, где под видом оказания услуг общественного питания круглосуточно продают алкогольную продукцию, неизменно в вечернее и ночное время собираются граждане, нарушающие общественный порядок.
В этом году субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
В этой связи депутаты запретили продажу спиртного во всех объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов с 22 часов до 10 часов.
Кроме того, алкогольную продукцию при оказании услуг общественного питания можно будет реализовывать только в объектах с залом обслуживания посетителей не менее 65 квадратных метров.
- Закон долгожданный. Потребовалось время на его всестороннее обсуждение. Надеемся, что со вступлением его в силу, эта беда навсегда оставит Калужскую область, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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