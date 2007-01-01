Геннадий Новосельцев: «Долгожданный закон о «наливайках» избавит область от этой беды»

21 ноября депутаты Законодательного Собрания приняли закон, который существенно ограничит деятельность так называемых «наливаек».

Проблема актуальна для многих населенных пунктов Калужской области. Там, где под видом оказания услуг общественного питания круглосуточно продают алкогольную продукцию, неизменно в вечернее и ночное время собираются граждане, нарушающие общественный порядок.

В этом году субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

В этой связи депутаты запретили продажу спиртного во всех объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов с 22 часов до 10 часов.

Кроме того, алкогольную продукцию при оказании услуг общественного питания можно будет реализовывать только в объектах с залом обслуживания посетителей не менее 65 квадратных метров.

- Закон долгожданный. Потребовалось время на его всестороннее обсуждение. Надеемся, что со вступлением его в силу, эта беда навсегда оставит Калужскую область, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.