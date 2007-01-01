Калужский пенсионер делится секретами резьбы по дереву с молодежью

Житель Калужской области Александр Осипов, пенсионер и активный участник мероприятий активного долголетия нацпроекта «Демография», передает свой опыт резьбы по дереву молодому поколению. Он с удовольствием делится хитростями своего увлечения с желающими в Центре социального обслуживания Дзержинского района.

Мужчина помогает всем, кто обращается к нему за помощью. Всю жизнь Александр Семенович увлекался обработкой древесины. Но работа редактором районной газеты не оставляла времени на хобби. С выходом на пенсию у него появилось такая возможность.

- Сувель и кап – наросты на деревьях – обладают уникальной удивительной и нарядной текстурой, особенно берёзовые, – уточняет мастер. – Начинал я своё творчество вместе со Львом Васильевичем Любимовым, знатоком нашей природы, человеком, хорошо известным землякам моего поколения. Он сумел привить интерес к столь необычному занятию и передал свой опыт.

Для работы Александр Осипов сам выбирает материал, совершая прогулки по лесу вместе со своим спаниелем Ватсоном. Он заботливо обрабатывает стволы деревьев, закрывая срезы специальной смолой, чтобы сохранить их. Дома, в своем яблоневом саду, мастер тщательно осматривает материал и придумывает композицию.