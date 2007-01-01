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В Калуге опубликовали список укрытий на случай воздушной тревоги

Дмитрий Ивьев

Перечень объектов городская управа разместила еще несколько месяцев назад, но по соцсетям он широко разошелся только в среду, 20 ноября.

Дмитрий Ивьев 3902 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники