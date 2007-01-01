В Калуге опубликовали список укрытий на случай воздушной тревоги
Перечень объектов городская управа разместила еще несколько месяцев назад, но по соцсетям он широко разошелся только в среду, 20 ноября.
В этом списке 1129 жилых домов с подвалами, а также 21 подземная парковка.
В частности, там упоминаются торговые центры на улицах Кирова, Суворова, Глаголева, Дворец спорта «Центральный» и другие здания.
Ранее на этой неделе городские чиновники рассказали, что установят системы оповещения на правобережных школах.
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