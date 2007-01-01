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Новость дня Общество

В Калуге опубликовали список укрытий на случай воздушной тревоги

Перечень объектов городская управа разместила еще несколько месяцев назад, но по соцсетям он широко разошелся только в среду, 20 ноября.
Дмитрий Ивьев
19:57 сегодня
0 3902
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В этом списке 1129 жилых домов с подвалами, а также 21 подземная парковка.

В частности, там упоминаются торговые центры на улицах Кирова, Суворова, Глаголева, Дворец спорта «Центральный» и другие здания.

Ранее на этой неделе городские чиновники рассказали, что установят системы оповещения на правобережных школах.

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Лента комментариев
elisei

Вот это реально бред..там светофов в 50 метрах,зачем там переход?

...
Авто и транспорт
В Калуге новый переход появится на улице Николо-Козинской
18:11 сегодня
1 1198
elisei

Регион Лидер,не прошло и года!Всего то 1 мая начали делать,и закончили спустя 6 месяцев,и сделали всего то дорогу,бордюры,и плитку.Я конечно не специалист,но работы там на месяц,при правильно и грамотном расспределения людей.. А у нас на полгода растянули..

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
18:10 сегодня
4 1176
mrTJohn

Тестовый картель. Скорее всего офис у этих фирм один и главбухи тезки полные. Директора только разные.

...
Криминал
Калужская ФАС выявила картельный сговор на торгах
15:30 сегодня
1 1024
LEO55

Надо и в Калуге у Танеевского зала убрать забор.

...
Благоустройство
В центре Людиново решили убрать забор у Дворца культуры
15:29 сегодня
1 976
Василёк

только в первомайске.

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Чижевского продолжат только в 2025 году
15:21 сегодня
3 994
Василёк

ну вы что. так запланированный прирост населения не сработает.

...
Обнинск
Из Обнинска выслали 10 мигрантов
15:20 сегодня
1 582
Василёк

а когда расширение мостов планируется ?

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
15:19 сегодня
6 4730
Василёк
всевидящее око
...
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В Калуге завершился ремонт церкви Косьмы и Дамиана
15:16 сегодня
1 2178
ILR

Какой партийной программы, Вы о чём г-н Губернатор?

...
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14:21 сегодня
1 650
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Без вариантов- набережная яченского водохранилища

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