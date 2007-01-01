В Калужской области показали районы, где рождается больше девочек и мальчиков
Карту 19 ноября опубликовала руководитель регионального ЗАГСА Варвара Антохина.
В целом по региону на свет традиционно больше появляется мальчиков.
Однако есть 10 районов, где с самого начала девочек больше. В этот перечень вошли Боровский, Думиничский, Жуковский, Медынский, Перемышльский, Спас-Деменский, Сухиничский, Ферзиковский, Ульяновский и Хвастовичский.
Во всех остальных мальчиков рождают чаще.
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