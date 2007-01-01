В Калужской области показали районы, где рождается больше девочек и мальчиков

Карту 19 ноября опубликовала руководитель регионального ЗАГСА Варвара Антохина.

В целом по региону на свет традиционно больше появляется мальчиков.

Однако есть 10 районов, где с самого начала девочек больше. В этот перечень вошли Боровский, Думиничский, Жуковский, Медынский, Перемышльский, Спас-Деменский, Сухиничский, Ферзиковский, Ульяновский и Хвастовичский.

Во всех остальных мальчиков рождают чаще.