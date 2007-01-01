Для калужской лесопожарной службы закупили пять грузовиков
Эти полноприводные автомобили приобрели в рамках национального проекта «Экология», сообщили 20 ноября в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Программа переоснащения парков лесных хозяйств специализированной техникой реализуется с 2019 года.
- Это самое масштабное обновление техники за счет федеральных средств за последние годы, - заявили в минприроды. - Расширение парка позволило лесхозам увеличить скорость реакции на воспламенения в лесу.
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