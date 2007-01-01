516

Для калужской лесопожарной службы закупили пять грузовиков

Дмитрий Ивьев

Эти полноприводные автомобили приобрели в рамках национального проекта «Экология», сообщили 20 ноября в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Дмитрий Ивьев 516 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники