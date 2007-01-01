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Общество

В Калуге собрали 110 комплектов постельного белья для курян

Софья Фирсова
14:45 сегодня
0 192
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Международный аэропорт «Калуга» передал 110 комплектов нового постельного белья для жителей Курской области. Об этом информирует пресс-служба правительства Калужской области.

Сотрудники аэропорта решили объединиться для помощи жителям приграничья, пострадавшего от атак ВСУ. Они собрали средства и заказали наборы постельного белья на одном из региональных предприятий.

Груз был передан в региональное отделение «Российского Красного Креста» для доставки и распределения среди нуждающихся в Курской области.

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калужская область
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Лента комментариев
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Вобщем, как я и говорил.

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Shurez

Так же пробку там создают сотрудники заводов со стороны Глаголева - идут сплошным потоком (просится светофор с кнопкой "по требованию") и при повороте на Силикатный - та же делема - выход с проходной на зебру и напротив остановка (+ парковочные места)... Особенно по утрам - идя на работу или после выхода из маршруток/троллейбусов нескончаемый поток и в 16-00...

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