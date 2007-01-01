В Калуге собрали 110 комплектов постельного белья для курян

Международный аэропорт «Калуга» передал 110 комплектов нового постельного белья для жителей Курской области. Об этом информирует пресс-служба правительства Калужской области.

Сотрудники аэропорта решили объединиться для помощи жителям приграничья, пострадавшего от атак ВСУ. Они собрали средства и заказали наборы постельного белья на одном из региональных предприятий.

Груз был передан в региональное отделение «Российского Красного Креста» для доставки и распределения среди нуждающихся в Курской области.