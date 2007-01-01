+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Прощай ручная сверка: Как автоматизировать работу с контрагентами – 1С:Сверка 2.0
Новость дня Общество

Прощай ручная сверка: Как автоматизировать работу с контрагентами – 1С:Сверка 2.0

14:31 сегодня
0 192
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Каждый бухгалтер знает, каким ресурсозатратным может быть процесс сверки взаиморасчетов с контрагентами. Постоянные проверки, ручной ввод данных, круговорот документов и частые ошибки — все это отнимает время, силы и может приводить к нежелательным последствиям.

Чем могут быть опасны расхождения в счетах с контрагентами?

  • Финансовые потери. Несоответствия в счетах приводят к недополучению или переплате денежных средств, что негативно сказывается на финансовом состоянии компании.
  • Нарушение налогового учета. Ошибки в счетах могут повлечь за собой неправильное начисление налогов, что в свою очередь приводит к штрафам и пеням со стороны контролирующих органов.
  • Увеличение трудозатрат. Исправление ошибок и урегулирование расхождений требует дополнительных ресурсов и времени, что увеличивает нагрузку на бухгалтерию.

Фирма 1С представляет решение, которое поможет автоматизировать процесс сверки с контрагентами.

Решение: 1С:Сверка 2.0

1С:Сверка2.0 — это усовершенствованный инструмент для автоматической сверки счетов-фактур, банковских и первичных документов (УПД, УКД, акты, накладные).

Возможности сервиса:

  1. Автоматическая сверка данных. Сервис в фоновом режиме получает данные, сверяет их и уведомляет о результатах — все ли хорошо или между документами есть расхождения.
  2. Автоматический обмен данными. Нет необходимости договариваться с контрагентом об обмене документами — процесс получения данных и сверка происходят автоматически.
  3. Уведомления и напоминания. Сервис автоматически отправляет уведомления и напоминания о необходимости проведения сверки.
  4. Оповещения о расхождениях. При подключении оповещений, программа 1С будет информировать о расхождениях в случае их обнаружения.
  5. Наглядный отчет. Программа 1С покажет пары документов с обнаруженными расхождениями: даты, номера документов, суммы и НДС. По каждому выявленному расхождению можно перейти в исходный документ для корректировки и снизить риск сдачи декларации по НДС с искажениями.
  6. Своевременная сверка. Проводить сверку и вносить корректировки можно в любой момент, не дожидаясь окончания периода (месяца или квартала), и исправлять ошибки без спешки и в комфортном режиме.
  7. Использование БЕСПЛАТНО. В настоящее время сервис «1С:Сверка 2.0» предоставляется без дополнительной оплаты. 

Как начать использовать 1С:Сверка 2.0?

1С:Сверка 2.0 уже встроен в учетную систему 1С, для активации сервиса  достаточно одного клика, при этом настройки обмена документами, подключения к ЭДО или наличия электронной подписи не потребуется.

А за демонстрацией работы сервиса, помощью в настройке и консультацией обращайтесь к официальным партнерам Фирмы 1С вашего региона.

1С:Сверка 2.0 станет ценным помощником в работе и поможет  упростить процесс сверки взаиморасчетов!  

Для подключения «1С:Сверка 2.0» обращайтесь к официальным партнерам дистрибьютора «1С-Гэндальф» вашего региона.

Реклама. OOO «1С-ГЭНДАЛЬФ». ИНН 6163095962. Erid: 2VfnxxzwwDJ
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
Лента комментариев
Meshootka

"Чиновники заявили, что претензий к подрядчику нет. Затягивание сроков власти не комментировали". Всё что можно сказать о качестве "проверки".

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
10:24 сегодня
3 900
M

булыжником каким то замостили

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
10:20 сегодня
3 900
M

Плитка там слишком грубая. У меня проблемы со спиной и стало неудобно ходить там.

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
10:19 сегодня
3 900
best85

Во какой "супер герой" вначале разрешил,затем запретил ! Можно подумай что вырубать начали без предварительного согласования проекта !

...
Общество
Дмитрий Денисов запретил рубить деревья на Кубяка
10:16 сегодня
4 1534
maks17

Может это и правильно, раз не успевают.А ямы и трещины на Первомайской заделать-это по силам?

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Чижевского продолжат только в 2025 году
10:12 сегодня
2 764
shurup

В 2006 году товарищ Артамонов, анонсируя план "Калуга 650", говорил, что через пять лет в Калуге будет проживать 650 тысяч человек.

...
Обнинск
Обнинску прогнозируют прирост населения
10:11 сегодня
2 1070
Meshootka

Раскопать и бросить, но обязательно пообещать "что как только - так сразу". Чувствуется хозяйский подход к проблемам города. (фейспалм).

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Чижевского продолжат только в 2025 году
09:53 сегодня
2 764
mrTJohn

Смешно. Рыбака если с сетью поймают, сотни тысяч штрафов. Травить рыбу гораздо дешевле чем есть или продавать.

...
Обнинск
За загрязнение Протвы компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей
09:46 сегодня
1 492
harier

Вобщем, как я и говорил.

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
09:03 сегодня
5 4324
Shurez

Так же пробку там создают сотрудники заводов со стороны Глаголева - идут сплошным потоком (просится светофор с кнопкой "по требованию") и при повороте на Силикатный - та же делема - выход с проходной на зебру и напротив остановка (+ парковочные места)... Особенно по утрам - идя на работу или после выхода из маршруток/троллейбусов нескончаемый поток и в 16-00...

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
08:09 сегодня
5 4324
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IitsWDd5YXM2Zlk1VEdqMmVRMFZYZGc9PSIsInZhbHVlIjoiajcxeVlDUnpUQ2VIaEx0Wkt4TGZZcnhGTmZ2K1RjMUVwUmpzUGsvY1ovRjlrM3BLRFZ5NWZJSSsrYktVWGZRM09SUTgzT2N0YnVsellFUDduZUdOUDFsY0Q2NTVRWHF3aVcvUWtYaDBxbzNXd0xwNEdzVjJLNnNUZnJLYVgvUWRkdE5uSk5EaUVUWElIWXYxNHhFUmRHR3lnMFd3S005L1dYQkxEU2VKWTNPNWxDZDVIUEprREZDNVR1c2ptTC9QV21DeU5vMzlGeWEvNTRHQS9kN3hIbE5lTmwxYTZvaXkrUzAra0RaWFBtMnR2RExQaitOcm9LY2lueGRhUUhZS2Z3eHp0ckU1aGVpc294M1A5T3JiZFZNWGdCbnFtT1FXankwbEdRb2dGaU5CaFU2bk0rNWpBaWVuVWRDb2xjSWdLRnNRTnJHZGdETFdDczZic29PUFUwS1d6VGFMeTFvbXhkZzJuL01ESWxnMC9iVWVjM0NKdGZHMDE5TFJSc0tzS0hLRmEzQ3Q3cmx6T0RTbkoyMmV0MnVmektFSVFZZ01veHhjRGZ6ODNEMWdJK1VBRkF0Y2x0ZmxzczJYTHFIdXJPTU9IV2hmZ3dWSWN6MGZKdmx2SG1lNmp5bE81Z1U1QnJMUmFzMjdYMFFnL1NlZGtST1A2NmkrSUpaU01WS0FhUmZWK1FEeVlVU3ZVVkYwWmw4RmpYSXh1T0F2ajhBSTE2dDZabGt2OUhrakJsdDlmbGlWbmM1Y0t4eXYwbnIxYVV2Sk9saWxjQ3BLUXFlM28zeDhPUmladE5wUmtxY3VuL1UvUXhRN0FYbERPQk9mZmY2OEQ0QW9HTXZpbDBvbiIsIm1hYyI6ImU5MmE2NjgwOWI0Nzk1NzJhZTkyYTc1M2Y5NzgzNmYyN2JjMTIwZDZkZjlkYWI2MzAwM2RiM2QwM2M0MGQxOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ikg3MW5HZGM0bUhPT0JndmhVRTdERlE9PSIsInZhbHVlIjoiZzNVNFhZbzB1SGZ5M2xNdHFLWjREUnlhTWdmcmt6cmM1OW1LeTFsUjhHY1dHTlN4WllUUkpaTjlYdkx0Q0lwWWd0TEJWL3lBc0dCNDAwSEhhU0d3c3I3REdIVW10Y1FEZVp6WVI4UTRpTmYxOE00d1RuUHpDaTQxWnVNNXJYNE1ieE9SL1BxSUtsYzR1OUF1R0hZVE8wZTZ4b2srWTRJRXJIMDQrT2xnR0RTRzEyWFdnUXMyNHlmUjBsWUNOeGpsTHRVNElOc2FiZ1FGUGI0enVtVnV3Z0FWZ3plZExRazNPTkdDT0VUTGtPdVBwN24vTlI5czRzZ0NkelZFbFA3Q2xMKyt3TENjeS9ZK1Y4LzlWUWJsY3NnWGFML01lcVRGeW5tTmpKQm5UR1EyRnVlK0IwZXFZNytEdHkxK2VWV2pJcHppOGZ5MzV3V1JQSkQ3TENkdXhBK1dINUpIRnJTWEV0Skx6N3dhM3ZnbGkwb1ZWK0RBYm5Ld2xsKzE4dTNBVnZSMWVTWXlweDdGYkZudWNZbjR4M0hEandkeFo5dEZOa0x3RFBNc1hmaUR2aW81TlpvaGpYNXNxVElZaHhMaiIsIm1hYyI6IjFmNjc1NWIzZmNhNWNlN2RlNTljM2IxZWUzMWY4NTkwNTY0ZWU2OTA0MmVjODNiY2Y5ZGJhNDMxMmZkODEzOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+