Прощай ручная сверка: Как автоматизировать работу с контрагентами – 1С:Сверка 2.0

Каждый бухгалтер знает, каким ресурсозатратным может быть процесс сверки взаиморасчетов с контрагентами. Постоянные проверки, ручной ввод данных, круговорот документов и частые ошибки — все это отнимает время, силы и может приводить к нежелательным последствиям.

Чем могут быть опасны расхождения в счетах с контрагентами?

Финансовые потери. Несоответствия в счетах приводят к недополучению или переплате денежных средств, что негативно сказывается на финансовом состоянии компании.

Нарушение налогового учета. Ошибки в счетах могут повлечь за собой неправильное начисление налогов, что в свою очередь приводит к штрафам и пеням со стороны контролирующих органов.

Увеличение трудозатрат. Исправление ошибок и урегулирование расхождений требует дополнительных ресурсов и времени, что увеличивает нагрузку на бухгалтерию.

Фирма 1С представляет решение, которое поможет автоматизировать процесс сверки с контрагентами.

Решение: 1С:Сверка 2.0

1С:Сверка2.0 — это усовершенствованный инструмент для автоматической сверки счетов-фактур, банковских и первичных документов (УПД, УКД, акты, накладные).

Возможности сервиса:

Автоматическая сверка данных. Сервис в фоновом режиме получает данные, сверяет их и уведомляет о результатах — все ли хорошо или между документами есть расхождения. Автоматический обмен данными. Нет необходимости договариваться с контрагентом об обмене документами — процесс получения данных и сверка происходят автоматически. Уведомления и напоминания. Сервис автоматически отправляет уведомления и напоминания о необходимости проведения сверки. Оповещения о расхождениях. При подключении оповещений, программа 1С будет информировать о расхождениях в случае их обнаружения. Наглядный отчет. Программа 1С покажет пары документов с обнаруженными расхождениями: даты, номера документов, суммы и НДС. По каждому выявленному расхождению можно перейти в исходный документ для корректировки и снизить риск сдачи декларации по НДС с искажениями. Своевременная сверка. Проводить сверку и вносить корректировки можно в любой момент, не дожидаясь окончания периода (месяца или квартала), и исправлять ошибки без спешки и в комфортном режиме. Использование БЕСПЛАТНО. В настоящее время сервис «1С:Сверка 2.0» предоставляется без дополнительной оплаты.

Как начать использовать 1С:Сверка 2.0?

1С:Сверка 2.0 уже встроен в учетную систему 1С, для активации сервиса достаточно одного клика, при этом настройки обмена документами, подключения к ЭДО или наличия электронной подписи не потребуется.

А за демонстрацией работы сервиса, помощью в настройке и консультацией обращайтесь к официальным партнерам Фирмы 1С вашего региона.

1С:Сверка 2.0 станет ценным помощником в работе и поможет упростить процесс сверки взаиморасчетов!

Для подключения «1С:Сверка 2.0» обращайтесь к официальным партнерам дистрибьютора «1С-Гэндальф» вашего региона.