Енотовидные собаки активничают в калужском лесу

Запись с фотоловушки 20 ноября опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- В 30-х годах двадцатого столетия в Европейскую часть России с Дальнего востока охотники завезли новый вид для пушной охоты – енотовидную собаку, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Эти хищники населяют Приморский край, их шкуры использовались раньше для изготовления меховых изделий. Привезённые, в частности, в Московскую и Калужскую области для клеточного разведения и выпуска в охотничьи угодья енотовидные собаки быстро нашли возможность для побегов, в итоге к середине 20 века этот дальневосточный вид уже полностью акклиматизировался в области и прочно отвоевал себе место в природе.

К концу 20 века стала одним из самых массовых видов хищных млекопитающих на Европейской части России.

В калужском заповеднике енотовидную собаку чаще всего можно встретить вдоль берегов речек и ручьёв, по днищам оврагов, где эти зверьки выискивают любую доступную им добычу.