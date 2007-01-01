Алексей Нечаев предложил Президенту ввести Мигрант ID и повысить пошлины для западных компаний

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев третьим из лидеров думских фракций встретился с Президентом России Владимиром Путиным. И первым предложил идеи по наполнению бюджета вместо новых трат. Нечаев уверен, что деньги нужно брать не с россиян, а с мигрантов и западных компаний.

По словам лидера партии мигранты легко зарабатывают в России по 1,5 миллиона рублей в год. А за разрешение на работу платят копейки: в среднем 90 тысяч рублей за годовой патент. В итоге получается, что в бюджет страны они отдают меньше граждан России.

Алексей Нечаев предложил Президенту поднять стоимость патента в полтора раза. На эти деньги партия предлагает создать в России систему Мигрант ID. Ещё до въезда в страну мигрант должен будет сообщить о наличии судимостей и заболеваниях, месте проживания и работы, сроке пребывания.

Если заявку одобрят, на границе мигрант сдаст биометрию и экзамен по русскому языку. Без Мигрант ID нельзя будет снять квартиру, устроиться на работу и получить банковские услуги. Всех, кто не оформит Мигрант ID в установленный срок, депортируют.

Второе предложение Нечаева - повышенные пошлины на товары из недружественных стран. Такой эксперимент уже запустили полтора года назад по инициативе партии «Новые люди». Всего несколько товарных категорий принесли стране 27 миллиардов рублей. Алексей Нечаев предложил не останавливаться на достигнутом и повысить пошлины для всех стран коллективного Запада.

«Ушедшие компании начинают возвращаться. Но Россия — не проходной двор. Нам нужно растить свои сильные предприятия. Повышенные пошлины в этом деле помогут», - считает Нечаев.

По расчетам лидера партии повышенные пошлины принесут в бюджет страны до 100 миллиардов рублей за год. Эти деньги Нечаев предложил направить на поддержку российских предприятий.