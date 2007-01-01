Ищешь работу? Не упусти возможность!

29 ноября с 15:00 до 18:00 в одном из крупнейших торговых центров Калуги "Торговый квартал" по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.338А пройдет ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!

Здесь ты сможешь встретиться с крупнейшими работодателями региона, узнать о лучших предложениях и найти надежную работу.

Не упусти шанс сделать правильный выбор для своей карьеры! Ждем тебя!

Организатор ООО "Агентство "КП-Калуга". Реклама. erid:2VfnxxyQb7e 0+