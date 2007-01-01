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Общество

Владислав Шапша рассказал о реализации партийной программы в регионе

Софья Фирсова
10:33 сегодня
0 458
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Владислав Шапша принял участие в XXXVIII конференции Калужского отделения партии «Единая Россия». Он сообщил об этом в своем телеграм-канале.

На конференции было отмечено, что избиратели поднимают множество вопросов по ЖКХ. С 2025 года региону будет доступен новый механизм решения этих проблем благодаря списанию 2/3 бюджетных кредитов.

Ключевой темой встречи стала молодежная политика: активисты «Молодой Гвардии» помогают со сбором гуманитарной помощи и поддерживают участников спецоперации в госпиталях, участвуют в восстановлении социальных объектов.

Также Шапша анонсировал создание местного Штаба общественной поддержки «Единой России» в Боровском районе для решения актуальных вопросов, подчеркнув важность быстрого реагирования на обращения граждан.

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калужская область
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Лента комментариев
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M

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Плитка там слишком грубая. У меня проблемы со спиной и стало неудобно ходить там.

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best85

Во какой "супер герой" вначале разрешил,затем запретил ! Можно подумай что вырубать начали без предварительного согласования проекта !

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mrTJohn

Смешно. Рыбака если с сетью поймают, сотни тысяч штрафов. Травить рыбу гораздо дешевле чем есть или продавать.

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harier

Вобщем, как я и говорил.

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Shurez

Так же пробку там создают сотрудники заводов со стороны Глаголева - идут сплошным потоком (просится светофор с кнопкой "по требованию") и при повороте на Силикатный - та же делема - выход с проходной на зебру и напротив остановка (+ парковочные места)... Особенно по утрам - идя на работу или после выхода из маршруток/троллейбусов нескончаемый поток и в 16-00...

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