Владислав Шапша рассказал о реализации партийной программы в регионе

Владислав Шапша принял участие в XXXVIII конференции Калужского отделения партии «Единая Россия». Он сообщил об этом в своем телеграм-канале.

На конференции было отмечено, что избиратели поднимают множество вопросов по ЖКХ. С 2025 года региону будет доступен новый механизм решения этих проблем благодаря списанию 2/3 бюджетных кредитов.

Ключевой темой встречи стала молодежная политика: активисты «Молодой Гвардии» помогают со сбором гуманитарной помощи и поддерживают участников спецоперации в госпиталях, участвуют в восстановлении социальных объектов.

Также Шапша анонсировал создание местного Штаба общественной поддержки «Единой России» в Боровском районе для решения актуальных вопросов, подчеркнув важность быстрого реагирования на обращения граждан.