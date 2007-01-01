Детская поликлиника открылась после ремонта в Калужской области
Здание привели в порядок в городе Кременки Жуковского района, сообщили 19 ноября в правительстве региона.
Ремонт продолжался четыре месяца. В поликлинике заменили электропроводку, радиаторы отопления, сантехнику, двери, установили кондиционеры.
Педиатрическое отделение в Кременках обслуживает около 2000 пациентов.
Как отметили в правительстве, создание хороших условий для оказания медпомощи — одна из приоритетных задач нацпроекта «Здравоохранение».
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